Birthdays the Beginning – Release verschoben

NIS America und die flashpoint AG geben bekannt, dass sich der Release-Termin von Birthdays the Beginning auf den 12. Mai 2017 verschoben hat. Die einzigartige Sandkasten-Lebens-Simulation vom Harvest Moon-Schöpfer Yasuhiro Wada erscheint für die PlayStation 4.

Birthdays the Beginning – Ursprünglicher Termin: 10. März 2017

In dem Open-World-Spiel können die Spieler eigene Welten kreieren, funktionierende Ökosysteme erstellen, die Evolution von Lebensformen beeinflussen, Landschaften formen und die Temperatur kontrollieren. In Birthdays the Beginning wird es deutsche, englische, französische, spanische sowie italienische Bildschirmtexte geben.

Features