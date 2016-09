BioShock The Collection – PC-Patch für Teil 1 & 2 in Arbeit

Nachdem sich zahlreiche Spieler über die schlechte Performance und bestehende Bugs in BioShock The Collection beschwert haben, reagiert nun auch 2K Games. Demnach wolle man einen Patch für die PC-Fassung der Remasters BioShock 1 und BioShock 2 bringen.

BioShock The Collection – 21:9-Support ebenfalls angedacht

Dabei heißt es in einem Statement: „Seit dem Launch von BioShock und BioShock 2 Remastered haben einige Spieler Stabilitäts-Probleme gemeldet, während andere zusätzlichen Feature-Support wünschen.“

„Wir hören auf euch und wir freuen uns ankündigen zu können, dass wir all das schon bald angehen. Ob es euer erstes Mal in Rapture ist oder ob ihr erneut zu Besuch seid – wir wollen, dass die Erfahrung mit den Remasters so gut wie möglich ist.“

Dabei konzentriere man sich vor allem auf die folgenden Dinge:

General Mouse Fixes, including better Mouse Smoothing, Sensitivity and Acceleration Options in BioShock;

Additional Speaker Mode Options in Audio Settings in BioShock;

Improved FoV Slider Options in BioShock, BioShock 2 and Minerva’s Den;

Support for 21:9 display ratios in BioShock, BioShock 2 and Minerva’s Den;

General stability improvement to reduce instances of game crashes.

Link:

Quelle