Big Bang Empire – Halloween-Specials bis Samstag

Das Free2Play Browserspiel Big Bang Empire glänzt bis einschließlich 05. November mit heißen Halloween-Specials. Das kleine Städtchen Tellville verwandelt sich für eine Woche in eine sexy Halloween-Stadt. Neben furchteinflößenden Zeit-, Kampf- und Fähigkeitsmissionen, einer schaurigen Convention und sieben speziellen Halloween-Items, welche im Sex Shop für den eigenen Charakter zu finden sind, dürfen sich angehende Filmstars auf ein erotisches Filmset in einem beklemmenden Keller freuen. Des Weiteren haben angehende Erotikstars die Möglichkeit, auf der offiziellen Big Bang Empire Facebook-Seite an einem Gewinnspiel teilzunehmen, um einen saftigen Preis abzustauben.

Big Bang Empire – Furchterregende Missionen

Die Vorbereitungen für die schaurigste Nacht des Jahres laufen auf Hochtouren. In diversen Zeit-, Kampf- und Fähigkeitsmissionen heißt es für angehende Erotikstars unter anderem eine Party auf die Beine zu stellen, damit auch die schärfsten Besucher in den aufregendsten Outfits vorbeischauen. Außerdem winken den Spielern diverse Nebenrollen in heißen Streifen.

Gruselige Convention und Sammel-Event

Die legendäre Burlesque-Tänzerin Violet Venom treibt sich in der Stadt umher und lädt zu ihrer berühmt-berüchtigten Vampir-Convention ein. Eine Riesenehre und zudem eine einmalige Chance den eigenen Bekanntheitsgrad enorm zu steigern. Stars dürfen sich zudem auf spannende Aufgaben beim großen Halloween-Sammelevent freuen – schließlich gilt es, eine aufregende Halloween-Party auf die Beine zu stellen. Der Einsatz wird natürlich entsprechend mit heißen Belohnungen honoriert.

Big Bang Empire – Schaurig-scharfes Film-Set und heiße Outfits

Was wäre eine heiße Halloween-Sause ohne ein schaurig-schönes Filmset? Spieler dürfen sich die Tage auf einen beklemmenden Keller als einzigartige Filmkulisse für die eigenen Gruselstreifen freuen. Um am Set zu glänzen, stehen im Sex Shop einige neue Halloween-Klamotten bereit. Wie wäre es beispielsweise mit einem sexy Hexen-Spitzhut oder aber Draculas Lederstiefel?

Facebook-Gewinnspiel zu Halloween

Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück haben die Erotik-Stars die Tage die Chance auf einen großartigen Ingame-Preis. Auf der Big Bang Empire Facebook-Seite vorbeizuschauen lohnt sich auf alle Fälle.