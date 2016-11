Beyond Good & Evil 2 – Ubisoft nimmt Entwicklung sehr ernst

Wenn es um Beyond Good & Evil 2 geht, dann wolle man unbedingt alles richtig machen. Deswegen nimmt Ubisoft das Projekt sehr ernst und hat es auch nie gecancelled. Das verriet der Game Creative Director des Studios.

Beyond Good & Evil 2 – Seit Veröffentlichung von Rayman Legends in Arbeit

Während der Indiecade Europe verriet Michel Ancel, der Erschaffer der Reihe, dass sich der neuste Ableger seit der Veröffentlichung von Rayman Legends in Arbeit befinde. Zudem habe man die Arbeiten nie unterbrochen. Dennoch ist es ein langer Weg bis zum Release und Ancel kann nicht über Details sprechen.

Außerdem kommentierte er gegenüber Kotaku einige frühere Aussagen von ihm. Damals sagte er, dass die Technologie endlich einen Punkt erreicht habe, an dem er seine Vision des Sequels verwirklichen könne.

„Schon Beyond Good & Evil 1 sollte Weltraum-Reisen und all diese Dinge bieten, aber wir hatten deutliche Limits,“ sagte er. „Die große Sache und das Coole ist, dass die Konsolen inzwischen so stark sind […] Die Menge an Speicher einer CPU lässt dich all diese Dinge nun machen. Es gibt kein ‚Oh, das können wir niemals machen‘. Es funktioniert einfach.“

Dennoch, so Ancel, gäbe es Ideen, die schon jetzt in anderen Spielen umgesetzt wurden. Dabei nennt er Star Citizen als Beispiel. „Wir schauen uns Spiele wie Star Citizen an und bemerken, dass sie diese großen Planeten-Systeme haben und denken uns ‚Wir haben dasselbe Problem, sind aber weiter fortgeschritten in diesem Punkt, wohingegen sie etwas machen, was wir nicht beherrschen.‘“

Außerdem sagte er: „Es ist verrückt und schwierig den Leuten zu erklären, wie technisch es ist, ein Spiel zu machen. Es geht nicht mehr um Polygone und so. Stattdessen geht es um Millionen von künstlichen Intelligenzen, Systemen und riesigen Raumschiffen, die auf große Planeten abstürzen,“ so Ancel, der ein klein wenig über Beyond Good & Evil 2 verrät.

Wann Beyond Good & Evil 2 erscheint, ist nicht bekannt.

