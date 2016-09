Beyond Good & Evil 2 – Neues Lebenszeichen!

Wann erscheint Beyond Good & Evil 2? Das wüssten wir auch gerne, doch nun verdichten sich die Anzeichen, dass der Titel wirklich erscheint. Also, wirklich, wirklich. Publisher Ubisoft könnt dem Erschaffer der Marke, Michel Ancel, nun grünes Licht gegeben haben für das Projekt.

Beyond Good & Evil 2 – Instagram-Post lässt auf Prequel schließen

In einem Instagram-Posting am heutigen Morgen hat Ancel das folgende Bild angefügt. Dabei schreibt er „Somewhere in system 4 … – Thanks #ubisoft for making this possible !“ Übersetzt: „Irgendwo in System 4 … – Danke #Ubisoft, dass ihr es möglich macht!“

Nun, sagt uns, dass wir falsch liegen, aber das kleine Schweinchen da sieht aus wie die Baby-Version von Pey’j, der Adoptiv-Onkel von Jade (Protagonistin aus Teil 1). Vielleicht ist der Mann, den wir auf dem Bild sehen, gleichwohl der Vater von Jade, der verstarb als die Heldin noch sehr jung war.

Daraus schließen wir, dass es sich hierbei um ein Prequel handeln könnte. Und wenn ihr euch immer noch nicht sicher seid, ob es sich um ein BGE-Artwork handelt: System 4 ist eine Location im Universum des Erstlings.

Außerdem verriet der gegenwärtige CEO von Ubisoft, Yves Guillemot, dass Ancel derzeit an „zwei Dingen arbeitet. Eines davon macht er unabhängig und eines für Ubisoft.“

Das Indie-Spiel ist WiLD für PlayStation 4. Und das Ubisoft-Spiel könnte tatsächlich Beyond Good & Evil 2 sein.

Link:

Quelle