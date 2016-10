Bethesda – Keine Reviews vor Release

Nachdem Bethesda bereits bei Doom keine Review-Muster an die Presse vor Release verschickte, gilt dies ab sofort für alle Titel.

Bethesda – Skyrim & Dishonored-Artikel erst nach Launch

Während die meisten Publisher Review-Versionen ihrer Blockbuster mehrere Wochen im Voraus unter Embargo verschicken, hatte man bereits bei Doom einfach „Nein“ gesagt. Und während ein solches Vorgehen oftmals zur Annahme führt, die Qualität sei schlecht, entpuppte sich Doom als echter Hit. Offenbar haben Testberichte nur noch einen geringen Einfluss auf die tatsächlichen Verkaufszahlen. Vorbesteller, huh?

Unsere Tests zu Skyrim Special Edition und Dishonored 2 lest ihr also leider nicht am Launchtag. Wir beeilen uns dennoch, euch so früh wie möglich Impressionen zu liefern.

