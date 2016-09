Berserk and The Band of The Hawk – Läuft in 30 FPS

Berserk and The Band of The Hawk wird bekanntlich für PC, PS4, PS3 und Vita erscheinen. Die Kollegen von DualShockers haben während der TGS mit den Entwicklern über die Performance des Spiels sprechen können.

Berserk and The Band of The Hawk – Auf Konsolen in 30 FPS, PC unentschieden

Zunächst hat Producer Hisashi Koinuma verraten, dass die PS4-Version in 30 FPS laufen werde – wie alle Konsolenumsetzungen – und man beim PC noch keine finale Entscheidung getroffen habe. Außerdem ist die PS4-Fassung die sogenannte „Lead Platform“. Damit arbeitet das Team mit den Specs der Sony-Konsole und portiert den Titel dann erst auf die anderen drei Plattformen.

Ob die Entwickler die anstehende PlayStation 4 Pro unterstützen wolle, sagte Koinuma, dass man gegenwärtig keine spezifischen Details von Sony erfahren habe, wie man die Konsole unterstützen könnte. Daher könne man auch noch keine Antwort darauf geben – außer derer, dass der Titel natürlich auch auf PS4 Pro funktioniere.

