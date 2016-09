Berserk and the Band of the Hawk – Keine Pläne für Xbox-Umsetzung

Koei Tecmo hatte viele Spieler überrascht, als sie Arslan: The Warriors of Legend und Attack on Titan für Xbox One veröffentlicht haben. Doch das wird mit Berserk and the Band of the Hawk leider nicht passieren.

Berserk and the Band of the Hawk – Keine Pläne

Gegenüber den Kollegen von DualShockers hat Producer Hisashi Koinuma erklärt, dass sie gegenwärtig keinerlei Pläne haben, das Action-Spiel im Westen für die Xbox One zu veröffentlichen. Warum man sich gegen ein Port entschieden hat, wurde anscheinend nicht verraten.

Das Spiel erscheint indes am 24. Februar 2017 für PlayStation 4.

Link:

Quelle