Bayonetta 2 – Jubiläum mit neuer amiibo-Figur

Entwickler PlatinumGames hat in einem Blogpost eine spezielle amiibo-Figur zum zweiten Jahrestag von Bayonetta 2 angekündigt.

Bayonetta 2 – Nur ein Teaser

Allerdings hat Director Yusuke Hashimoto nur einen Teil der Figur gezeigt. Dabei schreibt er. „Leider kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr als den kleinen Auschnitt zeigen, weil wir nach wie vor daran arbeiten, alles richtig zu machen.“

Wenn ihr euch wundert, ob alle Aspekte von Bayonetta bestens auf die amiibo-Figur übertragen werden, sagt Hashimoto. „Ich versichere, dass wir all das, was ihr an ihr liebt einfangen werden – jedes Detail von der Größe ihrer Brille bis hin zu den Augen – und euch damit ein amiibo liefern, das die Erwartungen erfüllt.“

Hierbei handelt es sich um die erste Figur von einem Spiel, an dem Hashimoto gearbeitet hat. Und er ist „schockiert, wie gut Bayonettas Wesen auf eine so kleine Figur übertragen werden kann!“

