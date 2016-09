Battlefield 1 – Generalüberholung der Companion App

Nachdem das Battlelog nicht mehr Teil von Battlefield 1 sein wird, gibt es auch große Änderungen an der Companion App.

Battlefield 1 – Companion App bekommt neuen Namen und Features

So kündigte DICE gestern Abend an, dass die Battlelog Mobile App eine Generalüberholung erhalten wird. Dabei wolle man vor allem das Design ändern und eine Namensänderung durchführen. Der neue Name lautet schlicht „Battlefield Companion“ und bietet ein komplett neues Interface.

Natürlich unterstützt die App bereits den kommenden Ableger der Reihe und lässt euch die Karriere-Fortschritte und Freunde beobachten. Zudem könnt ihr mithilfe der App euren Soldaten personalisieren und mehr. Alle Features werden auch in Battlefield 4 unterstützt. Wenn ihr das neueste Update für die bestehende Battlelog App nicht herunterladet, könnt ihr sie weiterhin ganz regulär benutzen. Der große Patch ist für Herbst/Winter 2016 geplant.

Link:

Quelle