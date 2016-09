Battleborn – Trial-Version im Anmarsch

Wenn ihr euch bisher nicht dazu durchringen konntet, Battleborn zu kaufen, dann könnte sich das gelohnt haben. Gearbox Software plant allem Anschein nach eine Trial-Version, die man aber partout nicht Free-to-Play nennen will.

Battleborn – Randy Pitchford verfängt sich in Widersprüchen

Nachdem der MOBA-Shooter von Gearbox Software schon kurz nach Launch in Vergessenheit geriet, musste was passieren. Und weil der Titel quasi parallel zu Blizzards Overwatch erschien, war der Untergang einer neuen IP, die zudem viele Berührungspunkte mit Blizzards Produkt hatte, quasi gewiss. Diejenigen, die das Spiel noch immer genießen, fordern seit je her eine Umstellung auf Free-to-Play. Und genau das könnte laut Kotaku passieren, die einen Insider zitieren.

Dem Boss von Gearbox, Randy Pitchford, gefällt dieser Leak so gar nicht, sodass er auf Twitter Stimmung dagegen macht. Seiner Meinung nach wird Battleborn kein Free-to-Play-Spiel sein.

I was just told about a reckless story about Battleborn going F2P that is false. There are no plans to convert Battleborn free to play. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 29, 2016

In einem weiteren Tweet verriet er jedoch, dass es eine Trial-Version geben werde.

We have some unannounced plans to do a trial version of the game that would be free and from which retail can be purchased along with DLC. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 29, 2016

Damit aber nicht genug, denn wenig später dementierte er gegenüber Kotaku, dass diese Trial ein zeitliches Limit habe. Und somit widerspricht er sich ja, denn wie sonst würde man eine dauerhaft kostenlose Probierversion mit integrierten Transaktionsmöglichkeiten sonst nennen? Free-to-Play scheint uns da der korrekte Begriff zu sein.

Natürlich sind die Damen und Herren gegenwärtig nicht bereit, alle Details zu verraten. Wenn schon jetzt bekannt würde, dass Battleborn ein Free-to-Play-Programm erhält, würden die Verkäufe noch geringer ausfallen. Sobald es Neuigkeiten diesbezüglich gibt, lassen wir es euch wissen.

Link:

Quelle