Batman: The Telltale Series – Termin für Episode 4 enthüllt

Telltale hat heute das Veröffentlichungsdatum von Batman: The Telltale Series Episode 4: ‚Guardian of Gotham‘ bekannt gegeben.

Batman: The Telltale Series – Infos zur neuen Episode

Die vierte Folge der fünfteiligen Staffel Episode 4: ‚Guardian of Gotham‘ wird weltweit ab dem 22. November digital für PC im Telltale Online Store, auf Steam und anderen Vertriebsplattformen, für Xbox One und Xbox 360 im Xbox Games Store sowie für PlayStation 4 und PlayStation 3 über das PlayStation Network erhältlich sein. Die Episode wird am gleichen Tag auch für iOS via App Store und Android-Geräte via Google Play verfügbar sein.

Besonderer Hinweis für Episode 4: Spieler werden diese Episode an unterschiedlichen Orten abschließen, abhängig von ihrer Entscheidung im dritten Akt. Diese Entscheidung hat auch großen Einfluss auf das Staffelfinale.

In Episode 4 hat der Pinguin die Kontrolle über Wayne Enterprises übernommen und das Elizabeth Arkham Asylum für geisteskranke Kriminelle hat einen neuen Insassen – den Spieler als Bruce Wayne. Mit Batman aus den Straßen von Gotham City verbannt, herrscht Krieg zwischen Harvey Dents Truppen und den Children of Arkham – die unschuldige Zivilbevölkerung steht im Kreuzfeuer der beiden Streitkräfte. Um der „komfortablen“ Zelle zu entkommen, muss Batman Verbündete finden, auch wenn diese ihm kein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wie weit ist der Spieler bereit für die Gerechtigkeit zu gehen? Für Rache? Der Dunkle Ritter steht vor einer schwierigen Entscheidung.

Die Serie ist auch als spezielle Season-Pass-Disc im Handel verfügbar. Die Disc enthält die erste von fünf Folgen der Staffel und gibt Zugang zu den nachfolgenden Episoden, die als Update dem Spiel hinzugefügt werden.

Batman: The Telltale Series wurde so gerendert, dass es wie ein lebendiges Comicbuch aussieht. Das Spiel zeichnet eine preisgekrönte Besetzung aus: Spieler erleben Troy Baker in der Rolle von Bruce Wayne, Travis Willingham als Harvey Dent, Erin Yvette als Vicki Vale, Enn Reitel als Alfred Pennyworth, Murphy Guyer als Lieutenant James Gordon, Richard McGonagle als Carmine Falcone, Jason Spisak als Oswald Cobblepot, Dave Fennoy als Lucius Fox, Anthony Ingruber als John Doe und Laura Bailey als Selina Kyle. Weitere Mitglieder der Besetzung sowie Charaktere werden im Laufe der Staffel bekanntgegeben.