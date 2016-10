Batman: The Telltale Series – Termin für Episode 3 enthüllt

Telltale gibt heute das Releasedatum für Batman: The Telltale Series Episode 3: New World Order bekannt. Die dritte von fünf Folgen erscheint am 25. Oktober digital für PC im Telltale Online Store, auf Steam und auf anderen Vertriebsplattformen, für PlayStation 4 im PlayStation®Network und für Xbox One® im Xbox Games Store. Das Releasedatum für weitere Plattformen wird bald bekanntgegeben.

Batman: The Telltale Series – Infos zu Episode 3

Der live im Fernsehen übertragene, brutale Anschlag des Pinguins hat Gotham City in einen Schockzustand versetzt. In Episode 3 müssen Spieler – als Bruce und Batman – das Intrigennetz der neulich enthüllten „Children of Arkham“ durchdringen. Die geheimnisvolle Selina Kyle gibt hinter geschlossenen Türen immer mehr von sich preis und Gothams neuer Bürgermeister, sowie Bruce Waynes Freund Harvey Dent ist seit dem Anschlag ein ganz anderer Mensch… Wem soll Bruce Wayne/Batman noch vertrauen, wenn seine Zukunft mit nur einem Münzwurf entschieden werden kann?

Batman: The Telltale Series ist auch als spezielle Season-Pass-Disc im Einzelhandel verfügbar. Die Disc enthält die erste von fünf Folgen der Staffel und gibt Zugang zu den nachfolgenden vier Teilen, die als Update dem Spiel hinzugefügt werden.

Batman: The Telltale Series wurde so gerendert, dass es wie ein lebendiges Comicbuch aussieht. Das Spiel zeichnet eine preisgekrönte Besetzung aus: Spieler erleben Troy Baker in der Rolle von Bruce Wayne, Travis Willingham als Harvey Dent, Erin Yvette als Vicki Vale, Enn Reitel als Alfred Pennyworth, Murphy Guyer als Lieutenant James Gordon, Richard McGonagle als Carmine Falcone, Jason Spisak als Oswald Cobblepot und Laura Bailey als Selina Kyle. Weitere Mitglieder der Besetzung sowie Charaktere werden im Laufe der Staffel bekanntgegeben.

Batman: The Telltale Series Series Episode 3: New World Order wird von Telltale Games in Zusammenarbeit mit Warner Bros. veröffentlicht.