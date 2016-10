Batman: The Telltale Series – Episode 2: Children of Arkham Test online!

Nach dem serientypisch spannenden und offenen Ende der ersten Episode ist Bruce Wayne Ende September zurückgekehrt. Und ihr dürft mit ihm in Batman: The Telltale Series – Episode 2: Children of Arkham wieder Gothham beschützen. Allerdings geht es in dieser Episode nicht nur um das Beschützen der Stadt vor dem Pinguin, sondern insbesondere um die dunkle Vergangenheit der Waynes, die der Batman gerade erst aufzudecken beginnt. Spannend ist hierbei, dass auch für Batman-Kenner einige neue Ansätze präsentiert werden. Wir haben die Episode für euch gespielt und verraten, was drin steckt.

Zum Batman: The Telltale Series – Episode 2: Children of Arkham Test