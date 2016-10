Batman: Arkham VR – Spielzeit von nur einer Stunde

Brand Marketing Producer Dax Ginn bestätigte gegenüber PressStart, wie kurz Batman: Arkham VR tatsächlich sein wird.

Batman: Arkham VR – Nach einer Stunde ist der Spaß vorbei

Dabei verriet er, dass die „Core Narrative“ in etwa 60 Minuten in Anspruch nimmt. Daneben gibt es aber auch rund 90 Minuten an zusätzlichem Content, nachdem die Geschichte des Spiels abgeschlossen ist. Dadurch wolle man einen gewissen Grad an Wiederspielbarkeit erreichen.

„Der Kern des Spiels ist rund 60 Minuten lang, aber es gibt zusätzliche Inhalte, die freigeschaltet werden und weitere 90 Minuten hinzufügen. Und so gibt es genug Gründe, nach dem ersten Durchgang einen weiteren zu starten, um alle Inhalte zu erleben.“

Batman: Arkham VR erscheint am 13. Oktober zusammen mit PlayStation VR.

