Batman: Arkham Origins – Online-Services werden eingestellt

Während der Solo-Content von Batman: Arkham Origins bestehen bleibt, werden die Online-Server vom Netz genommen.

Batman: Arkham Origins – Ab 04. Dezember 2016 offline

Dabei werden die Entwickler den Online-Betrieb am 04. Dezember 2016 einstellen. In einem kurzen Statement heißt es: „Wir danken allen, die sich der Schlacht in den letzten 3 Jahren angeschlossen haben.“

Die entsprechende Warnung wurde auf der Steam-Website des Spiels sowie im Forum veröffentlicht. Damit wird der 3vs3vs2-Modus, in dem zwei Spieler die Rollen von Batman und Robin angenommen und gegen die Gang von Joker und Bane gekämpft haben, nicht mehr unterstützt.

Der Titel wurde von Splash Damage entwickelt.

Link:

Quelle