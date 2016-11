Banner Saga 2 – Lokalisierte Sprachversionen

Stoic und Versus Evil haben angekündigt, dass mit dem neuesten Update vier neue Sprachen in das epische Wikinger-Abenteuer Banner Saga 2 integriert wurden. Das Team gab dazu bekannt, dass die vollständig lokalisierte japanische Version des Spiels heute erscheint. Das neueste Update für PlayStation 4, Xbox One, iOS und Android bietet jetzt vollständig lokalisierte Inhalte für die Sprachen Französisch, Deutsch, Polnisch und Italienisch. Damit haben alle diese Versionen den gleichen Stand der Lokalisierung wie die Steam-Version für PC des Spiels.

Banner Saga 2 – Infos zum Spiel

Banner Saga 2 ist die spannende Fortsetzung des BAFTA-nominierten Indie-Hits The Banner Saga, eines epischen Wikinger-RPGs, in dem die Entscheidungen des Spielers direkt Einfluss auf das eigene Abenteuer haben.

„Wir freuen uns sehr, jetzt auch in Japan verfügbar zu sein und die neuen Sprachen in Banner Saga 2 integriert zu haben. Jetzt können Fans überall auf der Welt diese epische Saga genießen“, so John Watson, Technical Director bei Stoic. „Es war immer unser Ziel, das Spiel für unsere Fans so zugänglich und belohnend wie möglich zu machen“, fügt er weiter hinzu.