Azure Striker Gunvolt 2 Test online!

Wenn es um schnelle Platformer/Jump’n’Run-Action mit kleinen Helden und abgefahrenem Waffen-Arsenal geht, wird auch heute der Name Megaman noch hoch geschätzt. Und das obwohl sich das Franchise in den letzten Jahren wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Selbst der immer wieder groß gehypte halbe Nachfolger Mighty No. 9 ist im Endeffekt gefloppt und weit hinter den Erwartungen der Fans zurück geblieben. Doch statt Megaman oder irgendwelchen inoffiziellen Nachfolgern bot sich dann mit Azure Striker Gunvolt ein kleiner Geheimtipp als Alternative an. Der Titel mit dem kryptischen Namen erschien ohne große Werbung für den 3DS und entwickelte sich schnell zum Liebling –nicht nur – der Genre-Fans. Nun ist die Fortsetzung – Azure Striker Gunvolt 2 – erschienen und wir haben den Titel für euch getestet, viel Spaß.

