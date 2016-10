Atlas Reactor Test online!

Helden-Shooter trifft Rundenstrategie, gewürzt mit ausgeklügeltem Zug-System und fairem Bezahlshop. Klingt nach einer ganz verrückten Schnaps-Idee im Spieleuniversum? Nun, fand ich auch. Doch Trion Worlds wollte den Beweis antreten, dass dieses Konzept eben doch aufgehen kann und heraus kam: Atlas Reactor. Das Spiel sieht in der Eröffnungssequenz aus wie Overwatch, im Tutorial wie XCOM und wirft einen direkt nach dem Tutorial mit seinem knallharten Zeitlimit direkt aus der Bahn. Schon in der Beta konnte das Spiel so beeindrucken, nun haben wir die fertige Version für euch getestet, viel Spaß.

Zum Atlas Reactor Test