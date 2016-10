Amnesia – Collection für PlayStation 4 angekündigt

Wenn ihr drei gruselige Spiele zum Preis von einem spielen wollt, dann haben die Macher von SOMA das Richtige für euch. Die Amnesia Collection wird nämlich für PlayStation 4 erscheinen.

Amnesia – Infos zur Collection

Dabei umfasst das Paket von Frictional Games und The Chinese Room diese drei Spiele. Amnesia: The Dark Descent, die Erweiterung „Justine“ sowie das Sequel „A Machine for Pigs“. Der Spaß wird am 22. November 2016 im PlayStation Store zum Preis von 29,99 US-Dollar/Euro verfügbar sein.

