Albion Online – Faye-Update veröffentlicht

Der deutsche Entwickler Sandbox Interactive gibt bekannt, dass das neue Content-Update mit dem Namen „Faye“ für das Sandbox-MMORPG Albion Online ab heute zur Verfügung steht. Albion Online befindet sich aktuell in der Final Beta und wird bereits von 170.000 Gründern gespielt. „Faye“ ist ein umfangreiches Update, das neue Features, neue Inhalte sowie diverse Verbesserungen und Bugfixes implementiert.

„Faye“ bringt unter anderem den Wald als fünftes Biom nach Albion, wodurch die Welt des MMORPGs noch vielfältiger wird. Wie in den Biomen zuvor, finden sich auch im Wald-Biom Ressourcen, Tiere und Kreaturen passend zur Umgebung. In der dicht bewaldeten Umgebung treffen die Spieler auf lebende, wandernde Bäume, die Forest Spirits, und bekommen es mit den Keepers of Albion zu tun, wenn sie die Ressourcen der neuen Region abbauen wollen.

In ganz Albion wurden außerdem Wachtürme errichtet, die Städte vor kriminellen Elementen schützen – je nachdem, auf welcher Seite des Gesetzes sich ein Charakter befindet, stellen sie eine wertvolle Hilfe oder ein großes Hindernis dar. Zusätzlich können sich Spieler auf die gelben und roten Zonen freuen, die für die Gildenkämpfe wieder eingeführt werden. Im Kampf Gilde gegen Gilde gibt es damit zwei Zonen, in denen die PvP-Kämpfe nicht ganz so hart sind, wie in den gnadenlosen schwarzen Zonen. Neu ist auch, dass Reittiere nach dem Absteigen in der Nähe des Spielers bleiben.

Alle Spieler, die sich die ohnehin schon dichte Atmosphäre von Albion Online noch emotionaler wünschen, werden die 19 einzigartigen und speziell komponierten Hintergrund-Tracks sowie die komplett neue Emote-Mechanik lieben, die mit „Faye“ Einzug in das MMORPG finden. Andere Spieler begrüßen, ihnen applaudieren oder sie verspotten… oder einfach mal ein Tänzchen wagen – dank „Faye“ ist das ab sofort möglich. Das Update geht heute live und hält neben den genannten Neuerungen noch viele weitere Verbesserungen für die Spieler von Albion Online bereit.