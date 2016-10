Alan Wake 2 – Remedy muss es wollen

Wird es jemals ein Alan Wake 2 geben? Wenn es nach Phil Spencer, dem Head of Xbox, geht, dann liegt die Entscheidung ganz bei Remedy.

Alan Wake 2 – Was würde es brauchen, damit es kommt?

Während eines Interviews mit Stevivor verriet Spencer, was es brauche, damit der Titel wirklich erscheint. So antwortete er: „Wie soll ich es sagen? Nun, die Entwickler … sie müssen es machen wollen.“

Daraufhin wurde er von seinen PR-Leuten zurückgepfiffen und das Interview endete abrupt. Zwar wirkt Spencer durchaus aufgeschlossen, wenn es um ein Sequel geht. Doch Sam Lake von Remedy sagte vergangenes Jahr, dass Microsoft kein Interesse am ersten Prototypen hatte.

Ob es also einen Nachfolger geben wird, steht weiterhin in den Sternen. Zwar bestätigte Sam Lake gegenüber Game Informer, dass es einen geben wird, doch seitdem gab es keine Infos. Und irgendwie hört es sich so an, als hätte Microsoft grünes Licht dafür gegeben.

