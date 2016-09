Akiba’s Beat – Japan-Termin enthüllt, Vita-Version verschoben

Entwickler Acquire gab heute bekannt, dass Akiba’s Beat nun einen konkreten Termin für PlayStation 4 hat. Bei der Vita-Fassung haben wir aber leider schlechte Nachrichten für euch.

Akiba’s Beat – Erscheint am 15. Dezember in Japan

Demnach wird das Spiel am 15. Dezember 2016 in Japan erscheinen, wobei Vorbestellungen heute gestartet sind. Während die PS4-Fassung also in trockenen Tüchern ist, müssen sich Vita-Besitzer länger gedulden. Diese Fassung wurde nämlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Warum? Das haben die Entwickler leider nicht verraten.

Sobald es einen Termin für die hiesigen Gefilde gibt, lassen wir es euch natürlich wissen. Der Vorgänger erschien dieses Jahr für PlayStation 4.

