Airheart – Neues Update veröffentlicht

Auch so kurz vor den Feiertagen wird bei Entwickler Blindflug Studios noch mit Hochdruck am Twin-Stick-Shooter Airheart – Tales of Broken Wings gearbeitet. Die Schweizer spendieren ihrem Early Access Titel das dritte Update namens Raising the Altitude. Die neue Version kann ab sofort über Steam gespielt werden.

Das neue Update optimiert das Balancing, bringt aber auch einige neue Inhalte.

Airheart – Neue Keyfeatures: