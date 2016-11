Adrift – Erscheint nicht mehr für Xbox One

Wie Adam Orth, Entwickler von Adrift, verkündet, wird es keine Xbox-One-Version mehr geben.

Adrift – Rückerstattungen bereits angelaufen

Dabei verriet er via Twitter, dass Vorbesteller „sofort eine Rückerstattung“ erhalten werden, wenn sie das Spiel für Xbox One vorbestellt hatten. Und damit bestätigt er auch, dass der Titel „nicht mehr auf Xbox One veröffentlicht wird.“

Zudem sprach er später mit New Game Network. Dabei sagte er, dass er hoffe, dass „Fans dennoch einen Weg finden, das Spiel auf anderen Plattformen zu genießen.“

Warum die Umsetzung nicht mehr erscheint, ist nicht bekannt. Wir haben bereits eine Anfrage dazu an Publisher 505 Games verschickt. Sobald wir eine Aussage erhalten, lest ihr in dieser News davon. Das Spiel wurde 2014 während der Game Awards angekündigt und erschien im März 2016 für Oculus Rift und Steam bevor es im Juli 2016 für PS4 erschien.

Link:

Quelle