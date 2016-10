Warframe – The War Within – Screenshots

Digital Extremes gibt heute bekannt, dass The War Within Mitte November für den Free-to-Play-Actionhit Warframe und dessen Community aus über 26 Millionen registrierten Spielern auf PC erscheint. Unter den vielen Features des Updates ist auch die lang erwartete Fortsetzung der Quest The Second Dream aus dem letzten Dezember, in der die Spieler die Antwort auf das bislang streng gehütete Geheimnis – wer die Tenno sind – gelernt haben. Seitdem ist es zu Warframes meist diskutierten und meist gespielten Update geworden. Die Erwartungen an die Fortsetzung der Geschichte durch The War Within haben sich dadurch in schwindelerregende Höhen geschraubt.