The Silver Case – Screenshots

NIS America und die flashpoint AG freuen sich bekannt zu geben, dass eine HD-Neuauflage des PS One-Klassikers The Silver Case für PlayStation 4 im Frühjahr 2017 erscheinen wird. Das Visual Novel/Adventure stammt von dem legendären Entwickler SUDA51, dem Schöpfer von Flower, Sun and Rain, Killer 7, der No More Heroes-Serie, Lollipop Chainsaw und LET IT DIE.