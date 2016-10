The Elder Scrolls Online – 19.10.2016 – Screenshots

Heute wurde mit One Tamriel eines der bedeutendsten Updates in der Geschichte des preisgekrönten Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online kostenlos für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Durch den Wegfall der Allianzbeschränkungen und Anpassung der Spielinhalte an die Spielerstufe ändert One Tamriel von Grund auf die Art, wie Spieler das Abenteuer erleben werden. Das Update ist weiterhin bereits für PC und Mac verfügbar.