Tap my Katamari – 10.11.2016 – Screenshots

Der Prinz ist erfreut, neue Spiel-Updates und eine Cross-Promotion mit CROSSY ROAD für TAP MY KATAMARI anzukündigen. Ab heute sind besondere Features in beiden Spielen erhältlich. Der Prinz wird sich in ein gigantisches Crossy Chicken im Katamari-Kostüm verwandeln und der CROSSY ROAD Spielerliste beitreten. Und was den König anbelangt: er ist als geheimer Charakter durch den Prinz in CROSSY ROAD freischaltbar!