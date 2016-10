Star Wars: The Old Republic – Knights of the Eternal Throne – Screenshots

BioWare und Lucasfilm zeigen erste Bilder der kommenden Erweiterung Star Wars: The Old Republic – Knights of the Eternal Throne. Die neue digitale Erweiterung wird ab dem 2. Dezember kostenlos für alle Abonnenten von Star Wars: The Old Republic zum Download verfügbar sein und bietet einen frischen Anfangspunkt für neue Spieler, um mit ihrer Saga zu beginnen.