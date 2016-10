Escape from Tarkov – 21.10.2016 – Screenshots

Das russische Entwicklerstudio Battlestate Games hat heute die ersten Screenshots veröffentlicht, die die überarbeitete Grafik von Escape from Tarkov zeigen. Das Spiel befindet sich aktuell in der Vorbereitungsphase für den Beta Test und die Entwickler arbeiten an zwei wichtigen Modulen: dem groß angelegten Online-Test und der Performance-Optimierung. Das kommende Update bringt umfangreiche Änderungen an den grafischen Elementen, optimiert die Leistung und verändert den visuellen Eindruck des Spiels. Der gekonnte Umgang der Entwickler mit den Möglichkeiten der Engine lässt die Grafik noch realistischer als zuvor wirken.

Die wichtigsten grafischen Änderungen sind:

– Verbesserte Shader mit zusätzlichen PBR-Features

– Ambient Light Portals (verbesserte Innenbeleuchtung)

– Vollständige und verbesserte Himmelsbeleuchtung im kompletten Tageslicht-Zyklus

– Neue SSAO

– Contact Ambient Obscurance (Umgebungsverdeckung)

– Neues Tone Mapping

– Augen-Anpassung

– Verbesserte SSR (Screen Space Reflections)

– Neue Farbkorrektur

– Überarbeitete und verbesserte Texturen von Charakteren, Waffen und Objekten

– Gelände- und Vegetationsoptimierung