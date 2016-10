Black Desert Online – 20.10.2016 – Screenshots

Black Desert Online startet mit blutrotem Mond und Kürbislaternen in das Halloween Event. Spieler in Black Desert Online können sich auf viele Inhalte zum gruseligen Fest freuen, so auch einen Skelett-Look für das eigene Pferd. Spieler können Ihre treuen Begleiter aber nicht nur verkleiden, sondern sie in Zukunft auch in Pferderennen gegeneinander antreten lassen.